رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي يتهم الكاظمي بالخضوع للمحاصصة تماماً

اتهم رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالخضوع لمبدأ المحاصصة الحزبية في العراق خصوصا بعد سلسلة التعيينات الأخيرة.

وقال الخالدي في حديث صحفي إن “التعيينات الامنية والمدنية الاخيرة لمصطفى الكاظمي خضعت للمحاصصة والجهات المعنية بهذا الموضوع تعي ذلك تماما”.

وأضاف، أن “المحاصصة لم تخرج من الكاظمي وخضع لها بشكل واضح”، مبينا ان “التعيينات الاخيرة كانت متوقعة وقلناها من البداية الكاظمي لا زال محاصر حزبيا”.