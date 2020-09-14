الصحة: اي اعراض انفلوزا تعني كورونا حتى تثبت العكس وفحص المفراس غير معتمد عالميا

اكدت وزارة الصحة، الاثنين، تعاملها مع اي اعراض انفلونزا حاليا بانها كورونا حتى يثبت العكس بفحص المسحة المختبري، مبينة انه لايمكن الاعتماد على فحوصات المفراس كونه غير معتمد عالميا.

وقال مدير الصحة العامة وعضو خلية الازمة رياض عبد الامير في حديث صحفي ان “الموسم الحالي وتغيير الاجواء تسجل خلالها العديد من حالات الانفلونزا الاعتيادية”.

واضاف ان “اي حالة انفلونزا تعتبر كورونا بالتعامل معها من حيث الوقاية حتى تثبت العكس بأجراء الفحص المختبري وظهور النتيجة”، عازيا الامر الى “تشابه الاعراض واستحالة التفريق بينهما من دون اجراء الفحص المختبري”.

واوضح الحلفي ان “فحوصات المفراس وتشخيص حالات كورونا من خلالها لايمكن اعتمادها كونها غير مقرة عالميا وما مثبت بالفحص هو المختبري فقط”.

وتعتمد العديد من مستشفيات العزل المخصصة لفحص كورونا في بغداد والمحافظات فحص المفراس لتشخيص حالات الاصابة بفيروس كورونا للحالات الطارئة التي ترد، فيما تعتمد بعض المراكز الصحية على تحاليل الدم الفحص السريع لتشخيص الاصابة.