النائب عن الفتح مختار الموسوي : نؤيد دعوة المرجعية بالانتخابات ومايعيقها تصاعد الخلافات حول القانون

اعلن تحالف الفتح، الاثنين، تأييده لدعوة المرجعية بأجراء انتخابات مبكرة، مبينا ان ما يعيق الامر الخلافات الحادة حول قانون الانتخابات.

وقال النائب عن الفتح مختار الموسوي في حديث صحفي ان “نؤيد دعوة المرجعية الدينية لأجراء انتخابات مبكرة وفي الفتح مصرين على الانتخابات المبكرة”.

واضاف ان “مايعيق الانتخابات المبكرة هو شدة الخلافات على قانون الانتخابات والتي تزداد مع كل جلسة حوار لتقريب وجهات النظر حول الدوائر الانتخابية”.

واوضح الموسوي ان “الشعب العراقي غير مهيأ لانتخابات مبكرة كونه ناقم على الوضع بسبب تردي الخدمات والشعب يبحث عن الخدمات قبل الانتخابات”.

وكانت المرجعية الدينية دعت, امس الاحد, خلال اللقاء مع ممثلة الامم المتحدة الى اجراء الانتخابات المبكرة ومحاسبية الفاسدين.