قفزة بإصابات كورونا في اقليم كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الإثنين، عن تسجيل 754 إصابة جديدة إلى جانب 24 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل اعلامية كردية إنها "أجرت 6804 فحصاً جديداً ل‍كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات إلى 387240 فحصاً".

وأضافت أن "من بين تلك الفحوصات، كانت هنالك 754 إصابة جديدة منها 216 في أربيل و99 في السليمانية و27 گرمیان، و127 رابرين، و247 دهوك، و38 حلبجة".

وتابعت انها "سجلت 646 حالة الشفاء، إلى جانب 24 حالة وفاة، بواقع 3 حالات في أربيل و12 في السليمانية، و8 في دهوك وحالة واحدة في گرمیان".

وبهذا يرتفع العدد الكلي للإصابات ب‍فيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 37310 حالة بينها 23746 شفاء و1364 وفاة، فيما يتلقى 12200 مصاباً العلاج في المستشفيات.