وزير الخارجية: مجلس الوزراء شكل لجنة بشأن إعادة انتشار القوات الأميركية

أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، الاثنين، أن مجلس الوزراء شكل لجنة فنية بشأن إعادة انتشار القوات الامريكية في العراق.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الالماني هايكو ماس في العاصمة الالمانية برلين، إن “علاقتنا مع ألمانيا مهمة في مجالات مختلفة”، مضيفا “نشكر حكومة ألمانيا لدعمها المستمر للعراق”.

وتابع ان “ألمانيا قدمت دعما للعراق في حربه ضد داعش”، مؤكدا الحاجة الى “تعاون مشترك للخلاص من داعش”.

وأوضح حسين أن “ألمانيا ساعدت في بناء مستشفيات مختلفة في العراق”.

وفيما يتعلق بالتواجد الأمريكي في العراق، قال وزير الخارجية، إن “قرار مجلس الوزراء يتحدث عن جدولة إعادة الانتشار للقوات الأميركية”، مشيرا الى “الاتفاق على تشكيل لجنة فنية بشأن إعادة الانتشار”.

ولفت حسين الى أن “الحكومة الفرنسية تؤيد حماية سيادة العراق”، مضيفا “سنذهب إلى باريس لتحديد موعد زيارة الكاظمي لفرنسا”.

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس “قدمنا ملياري يورو للعراق كمساعدات في إعادة الإعمار”، مضيفا “نثمن مشروع الإصلاح لتعزيز الاقتصاد في العراق”.

واشار الى ان “برلين تدعم العراق لتعزيز استقراره”، مؤكدا “سنواصل دعمنا العسكري في بناء القدرات الأمنية العراقية”.