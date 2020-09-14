السفير الايراني: العراق لم يصدر اي ترخيص للزوار الاجانب للمشاركة بزيارة الاربعين

اكد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، الاثنين، أن الحكومة العراقية لم تصدر لغاية الان اي ترخيص للزوار الاجانب للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع).

وقال مسجدي في تصريح أوردته “فارس” انه “وفي ضوء الظروف الحاصلة بسبب تفشي فيروس كورونا فان الحكومة العراقية لم تصدر لغاية الان اي قرار للسماح للزوار الايرانيين والاجانب من الدول الاخرى للدخول الى العراق والمشاركة في مراسم مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) لهذا العام”.

وأضاف، أن “مسيرة الاربعين قضية شعبية ولا تريد الحكومة العراقية ولا تستطيع منع المواطنين العراقيين مثلما حدث خلال مراسم عاشوراء حيث توجهوا نحو كربلاء وسيكون الحال كذلك كما في الاعوام السابقة من السير على الاقدام واقامة المواكب بالنسبة للعراقيين انفسهم”.

وأشار مسجدي إلى أن “اصدار تاشيرات الدخول صعبة ومحدودة جدا حتى للعاملين في الشركات الايرانية التي تنفذ مشاريع في العراق”.