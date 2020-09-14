الأخبار

مجلس الوزراء يقر موازنة 2020 ويرسلها للبرلمان


اعلن المتحدث باسم الحكومة احمد ملا طلال، الاثنين، ان مجلس الوزراء اقر موازنة 2020 وارسلها للبرلمان.

وقال ملا طلال في تغريدة على تويتر  ان "مجلس الوزراء اقر خلال جلسة استثنائية عقدت اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية ٢٠٢٠، وارسلها إلى مجلس النواب".

واضاف ان "ذلك جاء لأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية، وإلتزاما من الحكومة بقرار مجلس النواب".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب عن الفتح مختار الموسوي : نؤيد دعوة المرجعية بالانتخابات ومايعيقها تصاعد الخلافات حول القانون
بالجدول.. تعرف على الموقف الوبائي لكورونا في العراق لليوم الاثنين
قفزة بإصابات كورونا في اقليم كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية
الفتح: نؤيد ونقف الى جانب توجيهات المرجعية بشأن اجراء الانتخابات المبكرة ومكافحة الفساد
وزير الخارجية: مجلس الوزراء شكل لجنة بشأن إعادة انتشار القوات الأميركية
السفير الايراني: العراق لم يصدر اي ترخيص للزوار الاجانب للمشاركة بزيارة الاربعين
مجلس الوزراء يقر موازنة 2020 ويرسلها للبرلمان
الصحة تعلن شفاء اكثر من 4400 مصاب من كورونا اليوم
توجيهات الامام المفدى السيد علي السيستاني تشعل مواقع التواصل
مصدر: كربلاء بلا “كتات” لفحص كورونا منذ ٨ ايام على التوالي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك