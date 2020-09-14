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توجيهات الامام المفدى السيد علي السيستاني تشعل مواقع التواصل


تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء في العراق مع هاشتاغ "#السيستاني_مع_المطالب" متصدرا قائمة الترند في البلاد على "تويتر"، بعد استقبال الامام المفدى السيد علي السيستاني ممثلة الأمم المتحدة "جينين هينيس بلاسخارت"، واضعا النقاط على الحروف بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالعراق.

وشدد الامام المفدى خلال استقباله "بلاسخارت" على أن الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل يجب أن تستند إلى قانون عادل ومنصف وأن تكون نزيهة وأن تجري في موعدها، بعيدا عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية داعيا الحكومة الراهنة إلى تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية، والوقوف بوجه جميع التدخلات الخارجية مشددا على ضرورة فرض هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت ومحاسبة الفاسدين.

ممثلة الأمم المتحدة صرحت عقب اللقاء للصحفيين بأنها بحثت مع المرجع الديني موضوع الانتخابات وإجراءها في موعدها، مشددة على أهمية ودور سماحته في استقرار العراق.

وقالت بلاسخارت للصحفيين: "أوكد على أهمية صوت السيد السيستاني كصوت للعقل للعراق ولكل العراقيين.. لقد تحدثت مع سماحته في عدة أمور منها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الأطراف وبسط هيبة الدولة، وأن سماحته دعا إلى فتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين."

"Ammar Serhan" غرد على حسابه قائلا "خطاب المرجعية يدعم مطالب المحتجين واهم مطالب المتظاهرين كانت هي قانون الأنتخابات الدوائر المتـعددة الفردية وكذلك المرجعية اكدت في خطب سابقة بقانون يقرب الناس من ممثليهم واقرب مصداق هو المتعدد الدوائر هو الوحيد الي يربط النائب بالكثافة السكانية".

توجيهات السيد السيستاني تشعل مواقع التواصل بالعراق..

 

ونشر "Dr. Wael Alshihaby" مقطع فيديو في تغريدة علق عليه بالقول "شباب التحرير يشكرون السيد السيستاني على موقفه اليوم خلال لقاءه ببلاسخارت ويطلقون هاشتاك #السيستاني_مع_المطالب".

توجيهات السيد السيستاني تشعل مواقع التواصل بالعراق..

المحتجون في العراق اعتبروا ان توجيهات السيد "السيستاني" خلال لقائه "بلاسخارت" تمثل مطالبهم وتوجهوا بمقـاطع مسجلة تشكر السيد، فتلقفت "فِّأّطّمَهِ أّلَعٌبِيِّدِيِّ" الربط بين التوجيهات والمـطالب وقالت في تغريدة لها على حسابها الخاص وتحت وسم (#السيستاني_مع_المطالب) "الضوء الاخضر قد انطلق فأثبتو عراقيتكم"..

توجيهات السيد السيستاني تشعل مواقع التواصل بالعراق..

وأضاف حساب "إعلام المتظاهرين" في تغريدة "ومن هنا نطلق دعوتنا الصريحة لفك الارتباط بجميع راكبي موجة الاحتجاج من سياسيين وبعض المشاهير على مواقع التواصل اصحاب الاجندات التي لاتمت لمطالبنا ومظاهراتنا باي صلة وانما هي محاولات لاستغلال الحراك المبارك لمكاسب شخصية او لتنفذ اجندات الدول التي تشغلهم #السيستاني_مع_المطالب".

توجيهات السيد السيستاني تشعل مواقع التواصل بالعراق..

ورأى حساب "الزُمردة" في تغريدة له، "امر مفروغ منه ان ابانا #السيستاني_مع_المطالب لكن اي مطالب؟ .. العيش الكريم الهانيء العدالة الاجتماعية احترام الاخرين وحقوقهم.. العمل بما يرضي الله.. لكن مو مطالب فتح ميادين رقص وغناء بالشارع احتساء الخمور تحت ذريعة الحرية! القتل والتمثيل بجثث الاطفال تحت غطاء الثورة! مفهوم؟

توجيهات السيد السيستاني تشعل مواقع التواصل بالعراق..

وقال "ابو باقر العابدي" في تغريدة على حسابه الخاص "لايوجد عاقل واحد ضد مطالب الشعب السلمي مثل البنى التحتية والخدمات وغيرها وكذلك لايوجد عاقل واحد مع قطع الطرق والحرق وغلق الدوائر والمدارس والجامعات التي قال عنها السيد السيستاني دام ظله الشريف لاضرورة لاغلاقها".

توجيهات السيد السيستاني تشعل مواقع التواصل بالعراق..

وحملت "Kawthar Albazi" في تغريدة لها الحكومة مسؤولية التقصير عن تنفيذ الاصلاحات في البلاد وقالت "حوار السيد السيستاني مع بلاسخارت هي تماما مطالب شباب تشرين منذ الايام الاولى وهذه الحكومة تعرف المطالب جيدا، لكنها تتخذ موقف المتفرج على ما يحدث بين الشعب و الاحزاب!".

توجيهات السيد السيستاني تشعل مواقع التواصل بالعراق..

وأكد "علي" في تغريدة له "السـيد السيستاني هو شمس العراق وخيمته وأبو العراقيين كل المطالب ليوم لي حجه بيه السيد السيستاني هيه مطالب الشهداء والجرحى والشباب والمتظاهرين ومطلب الشعب".

توجيهات السيد السيستاني تشعل مواقع التواصل بالعراق..

فيما تسائل حساب "king man" في تغريدة له "ماهو رأي المتظاهرين بفقرة السيادة التي تضمنت بيان المرجعية وهل سوف تعملون على اخراج القوات المحتلة لبلدكم".

 

توجيهات السيد السيستاني تشعل مواقع التواصل بالعراق..

وقالت "اطياف الحسيني" في تغريدة "#السيستاني_مع_المطالب اولاد السفارت ..لتفسرون كلام السيد حسب اهواءكم .. مطالبه ..سيادة العراق ..والتدخل الخارجي .واطردوا الغرباء.. يعني انتم وامريكا لمو جوالاتكم وتوكلو برااااا".

توجيهات السيد السيستاني تشعل مواقع التواصل بالعراق..

وغرد "Firas" تحت وسم "#السيستاني_مع_المطالب" وقال :إن الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها، والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد، وإبعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه مسؤولية الجميع".

توجيهات السيد السيستاني تشعل مواقع التواصل بالعراق..

ونختم الهاشتاغ مع تغريدة حساب "عٌأّشٍگ أّلَوِطّنِ" حيث قال فيها "المطلوب من مختلف الأطراف الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية وعدم التفريط لأي ذريعة بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي".

توجيهات السيد السيستاني تشعل مواقع التواصل بالعراق..

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توجيهات الامام المفدى السيد علي السيستاني تشعل مواقع التواصل
مصدر: كربلاء بلا “كتات” لفحص كورونا منذ ٨ ايام على التوالي
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