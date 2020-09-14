مصدر: كربلاء بلا “كتات” لفحص كورونا منذ ٨ ايام على التوالي

أفاد مصدر طبي في محافظة كربلاء المقدسة، الاثنين، بنفاد كتات الفحص الخاصة بفيروس كورونا منذ ٨ أيام في مختبرات الصحة العامة في المحافظة.

وقال المصدر في تصريح صحفي، ان “مختبرات الصحة العامة في كربلاء لم تقم بإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا منذ ٨ أيام بسبب نفاد كتات الفحص وعدم تزويد المختبر من الوزارة”.

وأضاف أن “الفحوصات التي تجرى الآن هي عينات التي تأخذها المراكز الصحية ويتم إرسالها الى مختبرات الصحة العامة في بغداد”،

مشيرا الى ان “المختبر في كربلاء كان يفحص يوميا من ٦٠٠ الى ٧٠٠ بينما قلص العدد الى النصف بسبب ارسالها الى بغداد”.