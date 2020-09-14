قتل قيادي بـ"داعش" الارهابي واعتقال آخر بإنزال جوي في الرطبة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن قتل الممول الرئيسي لمعسكرات "داعش" الارهابي في الرطبة، والقاء القبض على قيادي مهم بالتنظيم الارهابي بانزال جوي لطيران التحالف الدولي والوحدة التكتيكية الاولى لجهاز مكافحة الارهاب.

وقالت الخلية في بيان "بامر من قيادة العمليات المشتركة ، نفذ طيران التحالف الدولي مع الوحدة التكتيكية الاولى مِن ابطال جهاز مكافحة الارهاب انزالا، في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".

واضافت، أن الانزال "أسفر عن قتل إرهابي َهو الممول الرئيسي لمعسكرات داعش في الرطبة، كما القي القبض قيادي مهم مِن عصابات داعش الأرهابية . وعادت القوة الى قواعدها بدون حادث".