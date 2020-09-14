نائب: زيارة الكاظمي لكردستان لن تنجح بحل مشكلة تسليم أموال النفط

بين النائب المستقل باسم الخشان، الاثنين، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإقليم كردستان لم تنجح بحل مشكلة تسليم أموال النفط.

وقال الخشان في تصريح صحفي إن “اقليم كردستان مصر على عدم تسليم اموال النفط والمنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية”، لافتا إلى إن “زيارة الكاظمي لن تنجح بحل مشكلة تسليم أموال النفط، وكانت زيارة اعتيادية فقط”.

وأضاف أن “الكاظمي سيغض النظر عن عدم تسليم الاموال من قبل حكومة الاقليم لكسب ود القوى الكردية والحصول على عدمهم خلال المرحلة المقبلة”، مبينا ان “الكاظمي يتصرف بانه سيكون موجود خلال الحكومة المقبلة ولا يرغب بفتح جبهات سياسية مع أي مكون”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد ذهب، في وقت سابق، برفقة رئيس هيأة المنافذ الحدودية ووفد حكومي لزيارة المنافذ الحدودية في اقليم كردستان.