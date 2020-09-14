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متظاهرون من حملة الشهادات العليا يقطعون ساحة معرض بغداد والطريق المؤدي للعلاوي وسط العاصمة


تظاهر العشرات، الاثنين، من حملة الشهادات العليا وسط العاصمة، فيما قاموا بقطع ساحة معرض بغداد والطريق المؤدي لمنطقة العلاوي للمطالبة بتوقيع الأوامر الإدارية الخاصة بتعيينهم.

وقال مصدر صحفي ، إن متظاهري حملة الشهادات العليا قطعوا ساحة معرض بغداد الدولي والطريق المؤدي الى منطقة العلاوي للمطالبة بتوقيع الأوامر الإدارية الخاصة بتعيينهم.

واضاف، أن المتظاهرين اعتبروا الكاظمي اخلف بوعده معهم بتوفير درجات وظيفية ضمن موازنة العام الحالي واستثناءهم من ضوابط قرار إيقاف التعيينات.

 

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متظاهرون من حملة الشهادات العليا يقطعون ساحة معرض بغداد والطريق المؤدي للعلاوي وسط العاصمة
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