سعد المطلبي : تكليف العبيدي بعمليات المخابرات انحراف لمسار عمل الجهاز

دعا عضو دولة القانون سعد المطلبي، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الكشف عن ملابسات التعيينات الاخيرة في الدرجات الخاصة، مبينا ان تكليف خالد العبيدي في مهمة بالمخابرات يعد انحرافا بمسار الجهاز.

وقال المطلبي في تصريح صحفي ان “التكليف في الدرجات الخاصة التي قام بها رئيس الوزراء مؤخرا تضع علامات استفهام بشان اهميتها وخليفتها السياسية”.

واضاف ان “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عليه الاجابة بشكل فوري عن مدى اهمية التكليفات الاخيرة”.

واوضح ان “رئيس الدائرة في جهاز المخابرات تسند الى ضابط في الغالب الا اسناد المنصب لخالد العبيدي وهو نائب حالي ووزير سابق وسياسي لا يمكن فهمه وقد يعتبر انحراف في مسار عمل الجهاز دون الاجابة الواضحة ومعرفة طبيعة عمل العبيدي”