القبض على "مخبر سري" وناقل مواد لوجستية لعناصر "داعش" الارهابي في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على "مخبر سري" وناقل مواد لوجستية لعناصر تنظيم "داعش" الارهابي في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان إن "مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي يقوم بتزويد عصابات داعش بمعلومات عن القوات الأمنية ونقل مواد غذائية وأمور لوجستية مقابل مبالغ مالية".

وأضافت، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وقيامه بنقل مواد لوجستية وغذائية وتزويد العصابات الإجرامية بمعلومات عن تحركات القوات الأمنية، وهو من عائلة داعشية لديه أحد أشقائه الهاربين ضمن عصابات داعش الإرهابية، حيث تم تدوين أقواله وإحالته إلى الجهات المختصة".