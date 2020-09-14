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الحشد الشعبي يستعد لاقتحام اخطر اودية صحراء الانبار


اعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الاثنين، تطويق اخطر اودية صحراء الانبار الغربية ضمن اليوم الثاني عملية الفتح المُبين بمحور (360) درجة استعدادآ لاقتحامه بعد تطهير عدد من المناطق الرخوة امنيا".

وقال مصلح في بيان ، "شهد اليوم الاول من عمليات (الفتح المبين) تطهير وادي اللملصي الذي يعد مرتعآ للارهابيين واودية اخرى لاتقل اهمية امنية عن وادي الحلكوم الكبير الذي بات ملاذآ للارهابيين لكن اليوم الحشد الشعبي تمكن من تطويقه واستعدادا لاقتحامه، كما طهرت قواتنا اودية (الحسينيات و الكعرة و أم الوز وام العوادين)".

واضاف قائد العمليات" ان الويتنا(13-17-18-19-37) طهرت مئات الكيلو مترات في اليوم الاول من العملية وعثرت على عدد من المضافات القديمة والحديثة حيث تم تدميرها جميعها مؤكدا ان طيران الجيش وقطعاتنا لازالت مستمرة الى الان بالعملية العسكرية."

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