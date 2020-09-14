رئيس الوزراء يجري "تغييرات في مناصب عدة

أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، "تغييرات كبيرة" في عدد من المناصب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
ووفقاً للوكالة فقد جاءت التغييرات كالتالي:
مصطفى غالب محافظاً للبنك المركزي
سهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار
منهل عزيز رؤوف الحبوبي امينا لبغداد
سالم جواد عبدالهادي الچلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة
خالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي
فالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الامن الوطني
حسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الاوراق المالية
سامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة
علاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة
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