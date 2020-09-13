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اعتقال "بنغلادشيين" اختطفا شخصاً وعذبوه لغرض الابتزاز في كربلاء


أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الأحد، عن إلقاء القبض على شخصين من بنغلادش اختطفا شخصاً وعذبوه لغرض الابتزاز في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان أنه "بتوجيه من قبل قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني تمكن قسم شرطة النجدة من إلقاء القبض على شخصين من دولة بنغلادش يعملان داخل كربلاء المقدسة بعد قيامهم بخطف شخص آخر من نفس الدولة وتعذيبه".

وأضافت أن "دوريات النجدة وخلال التجوال في منطقة حي البلدية تمكنت من ملاحظة شخص طالب نجدة وتبين بأنه بنغلاديشي الجنسية حيث ادعى بأن صديقه من نفس الجنسية مخطوف من قبل أحد الأشخاص البنغلاديشيين ايضاً".

وأوضحت القيادة، أنه "بعد الاستدلال على مكان الخطف تم تشكيل فريق عمل برئاسة العميد الحقوقي عامر عبيد الفتلاوي مدير شرطة النجدة والقي القبض على الخاطفين داخل هيكل بناء وتبين أن الخاطفين كانوا يقومون بتعذيب المخطوف وإرسال التصوير إلى أهله لغرض ابتزازهم بالمال، فيما تم تحرير المختطف وتسليم الخاطفين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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