اعتقال متهم بالارهاب بعملية امنية في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن اعتقال متهم بالارهاب فبي عملية امنية بناحية الرشاد في كركوك.

وقالت الخلية في بيان ، "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة من الفرقة الخامسة ب‍الشرطة الاتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة، تنفذ عملية أمنية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/إرهاب".

واضافت أن المعتقل "قام بشكل متخفي بإيصال المواد الغذائية واللوجستية وارقام هواتف (سيم كارت) غير مسجلة وهواتف نقالة لعناصر داعش الارهابي، كما عمل بصفة ما يسمى آمر مفرزة وادي الخاصة، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".