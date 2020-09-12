صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا اليوم

اعلنت دارئة صحة الكرخ في بغداد، السبت، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا اليوم.

وسجلت الدائرة اليوم 585 اصابة موزعة بين مناطق عدة.

وادناه تفاصيل الاصابات:

أبو غريب ———— 26

ابو دشير ————— 10

الاسكان ————— 15

الاعلام —————— 4

البياع —————— 23

الحارثية —————— 1

الحرية —————— 44

الخطيب —————— 9

الــدورة -———-—— 35

الدولعي —————— 8

الرحمانية —————— 4

السيدية —————— 19

الشالجية —————— 1

الشرطة الخامسة ——— 3

الشرطة الرابعة ———— 2

الشعلة —————— 39

الصالحية —————— 4

الطارمية —————— 17

الطوبجي —————— 4

العامرية —————— 1

العطيـفيـة -————— 14

العـلاوي —————- 3

الغزاليـة -————— 17

القادسيـة —————- 5

الكاظميـة ————— 28

الكــرخ ————— 1

اللطيـفيـة ————— 4

المحمودية ————— 37

المـعالـف ————— 4

المنصور —————- 23

المواصلات -————- 2

النصر والسلام ———- 9

الوشـاش ————— 5

اليوسفية ————— 3

اليـرموك ——-——— 12

جــكوك —————- 4

حي الجامعة ————- 8

حي الجهاد -———— 50

حي العامل -————- 35

حي العدل ——-——- 20

حي الفرات ————— 2

ســويـب ————— 3

ناحية الرشيد ———— 2

جانب الرصافة -——— 14

محافظة ذي قار ——— 6

محافظة كركوك --—— 1

محافطة النجف ——— 3

محافظة كربلاء ——— 1

الشفاء: 502.. الوفيات: 4