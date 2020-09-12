عضو بالفتح: الكاظمي يتعامل مع أربيل بطريقة غير منطقية

اتهم عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، السبت، الحكومة الحالية بأنها تتعامل بشكل غير منطقي مع إقليم كردستان.

وقال البطيخ في حديث صحفي إن “الأحزاب الكردية في اقليم كردستان تثق برئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي لكنها طامعة به في ذات الوقت”، متسائلا كيف أن “الاقليم لا يسدد اي ايراد مالي للمركز ويتم منحه مبالغ وموازنات؟”.

وأضاف، أن “تعامل بغداد مع حكومة الاقليم غير منطقي”، معتبرا أن “زيارة الكاظمي تصب في صالح الكرد اكثر مما في المركز”