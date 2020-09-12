النائب فاضل الفتلاوي : حكومة الاقليم مصرة على عدم تسليم بغداد اي مستحقات مالية

اكد النائب عن التحالف الفتح فاضل الفتلاوي، السبت، ان حكومة اقليم كردستان مصرة على عدم تسليم الحكومة الاتحادية اي مستحقات مالية من صادرات النفط والمنافذ الحدودية.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، ان “الحكومة الاتحادية سلمت الاقليم اكثر من تريليون دينار عراقي خلال الاشهر الماضية دون استلام اي اموال من المنافذ الحدودية والصادرات النفطية”، لافتا الى ان “تسليم الاقليم هذه الاموال يعد تجاوزا على استحقاق ابناء الوسط والجنوب”.

واضاف ان “حكومة الاقليم لم تسلم بغداد اي اموال منذ عام 2019 وحتى اليوم وهذا يدل على عدم جدية الحكومة بالتعامل مع حكومة اربيل”، مبينا ان “الاقليم مصر على عدم عدم تسليم الحكومة الاتحادية اي مستحقات مالية من صادرات النفط والمنافذ الحدودية”.

وكانت الحكومة الاتحادية قد سلمت الاقليم، في وقت سابق، تريليون و277 مليون دينار عراقي دون استلام اي موال من الصادرات النفطية والمنافذ الحدودية.