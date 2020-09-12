مقتل "متهم" بعد إطلاقه النار على قوة أمنية أرادت اعتقاله في البصرة

أعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن مقتل "متهم" بعد اطلاقه النار على قوة امنية ارادت القبض عليه في محافظة البصرة.

وقال بيان للخلية انه "بعد توفر معلومات دقيقة عن تواجد متهم يسكن خور الزبير بمحافظة البصرة، صادرة بحقه مذكرة القاء القبض وفق المادة ( 440 ق.ع) خرجت على الفور قوة من لواء المشاة البحري ومكافحة الاجرام لتنفيذ الواجب بهدف القاء القبض عليه".

واضاف البيان "وعند الوصول لمكان المتهم قام بفتح النار على القوات الأمنية ورمي رمانة دفاعية وجرى اشتباك معه وقتل بالحال".