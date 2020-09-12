الزبيدي: الهجمات الارهابية التي وقعت خلال السنوات السابقة قادها اسرائيلي منحه الأمريكان قصر صدام بمساعدة سعوديين

كشف وزير الداخلية الاسبق باقر جبر الزبيدي، السبت، عن قيام الجانب الاميركي بتحرير شخص اسرائيلي متورط بقضايا الاغتيال والهجمات الطائفية في بغداد، مبينا ان الامريكان منحو “فادي اللحدي” قصر صدام في داخل الخضراء بمساعدة إرهابيين سعوديين.

وقال الزبيدي في حوار ان ” شخصا يدعى فادي اللحدي اسرائيلي وامريكي الجنسية منحه الجيش الاميركي قصر صدام داخل الخضراء ووفروا له حماية خاصة اثيرت حوله الشبهات في وقتها”.

واضاف ان ” قيادة وزارة الداخلية استخبرت عن هوية الشخص المجهول وقامت بالتحري وتمكنت من دخول قصر صدام في وقتها وجمع معلومات عن المدعو اللحدي حيث تبين بقيامه بعمليات تفجيرات واسعة في مناطق سنية وشيعية لاثارة الفتنة الطائفية بمساعدة سعوديين وتونسيين “.

واوضح الزبيدي، ان “الداخلية اعتقلت اللحدي وتمكن من جمع اكثر من 74 ملفا بشان تورطه الا ان القوات الامريكية اقتحمت مقر الوزارة وتمكن من اطلاق سراح اللحدي وهربته عبر مطار بغداد بطائرة خاصة مع سبعة من مرافقيه بالاضافة الى 120 ملفا عن تورط الارهابيين في العراق”، مبينا ان” فادي اللحدي قاتل بصفوف القوات الاسرائيلي ضد حزب الله في جنوب لبنان”