وفد عراقي إلى الكويت لبحث هذه الملفات

أفادت وسائل إعلام كويتية، يوم السبت، بأن وفدا عراقيا سيزور الكويت غدا الأحد لمناقشة عدة ملفات تخص الجانبين.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن "الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية السفير عبد الكريم هاشم يصل البلاد غداً مترئساً الوفد العراقي الذي سيحضر اجتماع لجنة المتابعة المعنية بتدارس ماتم إنجازه مما اتفق عليه في اللجنة العليا المشتركة الكويتية العراقية والذي كان قد تأجل في نهاية اب".

وأضافت، أن "الاجتماع سيعقد الأحد وسيترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله"،

مبينة أن "أبرز الملفات التي سيتم بحثها هي ترسيم الحدود البحرية وفتح المنافذ البرية والتبادل التجاري والاقتصادي والإرهاب والتعويضات إضافة إلى التحديات الأمنية في المنطقة".