وكالة الاستخبارات: الإطاحة بأحد شرعيي داعش ومعاونه في نينوي

اعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن الإطاحة بأحد شرعيي تنظيم "داعش" ومعاونه في نينوي.

وقالت الوكالة في بيان "من خلال متابعة عصابات داعش الإرهابية و للقصاص منهم، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية القبض على أحد شرعيي داعش ومعاونه في ناحية حمام العليل و تلعفر والمكنى ابو عبيدة والذي عمل بمايسمى المعهد الشرعي التابع لعصابات داعش في مدينة الموصل".

واضافت، "المعتقلان مطلوبان وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية"، مؤكدة ان "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بأنتمائهما لتلك العصابات الإجرامية ومن الشرعيين في مايسمى ولاية نينوى، ليتم تدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية".