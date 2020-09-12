الإعلام الأمني تعلن إحباط محاولة إدخال "أسلحة وأدوية ونساء" للعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن إحباط محاولة لتنظيم "داعش" إدخال "أسلحة وأدوية ونساء" من سوريا إلى العراق، مشيرة إلى اعتقال 11 متهماً بينهم نساء وأطفال.

وقالت الخلية في بيان إن "قوة مشتركة من لواء المشاة 71 والأمن الوطني/ ناحية ربيعة، ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى، نفذت واجباً لورود معلومات استخبارية استباقية عن نية عناصر من عصابات داعش الارهابية إدخال أسلحة وأدوية ونساء من قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة 71، حيث قامت القوة بنصب كمائن متعددة على الحدود العراقية السورية وتتبع الكاميرات الحرارية".

وأضافت أنه "وبالفعل جرى إدخال الأسلحة والأدوية والنساء من الجانب السوري الى الأراضي العراقية، تحت مراقبة ومشاهدة الاستخبارات العسكرية وفورا تحركت قواتنا وتمكنت من القاء القبض على المتهم الذي كان يريد استلام الأسلحة في منطقة (ابوني) قرب مخيم العملة - قرية عوينات - ناحية ربيعة وكان يستقل عجلة، كما القت القبض على متهم اخر يستقل عجلة نوع کیا حمل وبحوزته مبلغ من المال قدره (230 الف دينار عراقي) مع موبایل نوع نوكيا، كما استولت القوة المشتركة على (ثلاث رشاشات متوسطة نوع BKC، وثلاث بنادق نوع AK)".

وتابعت أنه "تم إلقاء القبض على أربع نساء اللاتي عبرن الحدود بصحبتهن خمسة أطفال، وأدوية مختلفة، وقد تم التعامل مع المتهمين والمضبوطات وفقاً للسياقات، وتسليمهم للجهات المختصة".