التربية تتوقع بدء العام الدراسي نهاية الشهر المقبل وتتحدث عن آلية الدوام

توقعت وزارة التربية، السبت، بدء العام الدراسي الجديد نهاية شهر تشرين الأول المقبل أو في الثلث الأخير منه، مشيرةً إلى احتمالية أن يكون الدوام مزيجاً بين الحضور في المدارس والدورس الالكترونية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر فاروق، إنه "من المتوقع أن يكون بدء العام الدراسي نهاية تشرين الأول المقبل أو في الثلث الأخير منه"، مضيفاً: "ربما سيكون الدوام مزيجاً بين الحضور في المدارس والدروس الالكترونية مع مراعاة الإجراءات الوقائية".

وأضاف فاروق، أن "هناك اجتماعات مكثفة بين هيئة الرأي في وزارة التربية ولجنة التربية النيابية للتباحث بشأن الأمر"، مشيراً إلى أن "هناك تقارباً بالرؤى وسيتم إصدار القرار النهائي قريباً".

وكشف فاروق في حديث لصحيفة "الصباح" الحكومية، عن "رفع توصيات إلى وزير التربية للمصادقة عليها من أهمها أن يحتوي الصف الواحد على 15 طالباً وتقليص الحصة الدراسية من 45 إلى 30 دقيقة".