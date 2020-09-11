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الحشد الشعبي يعلن اكمال محاور” الخطة الشاملة” لاعادة نازحيي قرى ريف خانقين


اعلن الحشد الشعبي ، الجمعة، عن اكمال محاور ما اسماها الخطة الشاملة لاعادة نازحيي قرى ريف خانقين.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي ان” لجان مختصة في قيادة محور ديالى للحشد الشعبي اكملت محاور خطة شاملة لاعادة عشرات الاسر التي نزحت بفعل هجمات داعش الارهابي في قرى ريف قضا خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) خلال 2019″.

واضاف الحسيني،ان” الخطة والتي اخذت سيجري تطبيقها خلال الفترة القادمة بحيث يكون العام الجارس حاسما في عودة الجميع ستعتمد على تامين قرى النازحين وفق دراسة امنية مع نشر نقاط مرابطة متقدمة لافتا الى ان النازحين من كل المكونات العراقية والحشد تعهد اعادتهم قريبا الى مناطقهم”.

وكانت عشرات الاسر نزحت من العديد من قرى ريف خانقين خلال العام الماضي 2019 بسبب هجمات تنظيم داعش الارهابي

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الحشد الشعبي يعلن اكمال محاور” الخطة الشاملة” لاعادة نازحيي قرى ريف خانقين
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