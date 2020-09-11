انقاذ 43 نزيلاً حاصرتهم النيران بفندق في النجف

أفاد الدفاع المدني العراقي، يوم الجمعة، بتمكن فرقها من إنقاذ 43 نزيلاً حاصرتهم النيران في فندق بمحافظة النجف جنوبي البلاد.

وقال الدفاع المدني في بيان إن فرقها تمكنت من السيطرة واخماد حريق اندلع داخل فندق الشفاعة المكون من 6 طوابق الواقع في شارع الرسول وسط المدينة القديمة.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات الانقاذ بالتزامن مع عمليات الاخماد، وانقذت 43 نزيلا من نزلاء الفندق بامان.

وأشار البيان إلى استدعاء خبير الادلة للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق.