نائب يحذر من تزوير "مرعب" في الانتخابات المقبلة: 4 ملايين بطاقة مفقودة

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الجمعة، عن فقدان اربعة ملايين بطاقة انتخاب الكترونية، محذرا من تزوير "مرعب" في الانتخابات المقبلة.

وقال الركابي في حديث صحفي ان "معلومات وصلت الينا من مفوضية الانتخابات بوجود اربعة ملايين بطاقة الكترونية للانتخابات مفقودة ولا يعلم اين هي الان"،

مبينا ان "الرقم مرعب وسيكون حجم التزوير بالانتخابات القمبلة اكبر من انتخابات عام 2018 بحال عدم اعتماد البطاقة البايومتري طويلة الامد والاصرار على ابقاء البطاقات الالكترونية".

واضاف الركابي، ان "المعلومات لم تتوفر لدينا بشكل تفصيلي عن طبيعة توزيع البطاقات المفقودة ومن اي محافظات فقدت"، مشددا على ان "مفوضية الانتخابات والحكومة عليهما ان لا تغفلان عن استخدام بطاقة البايومتري طويلة الامد لضمان شفافية ونزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة".