هيئة النزاهة تكشف عن عدد أوامر القبض الصادرة منذ مطلع 2020 وتؤكد: ان بينهم وزيراً ومحافظين سابقين

كشف مدير دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم بدر ، عن عدد اوامر القبض الصادرة منذ مطلع 2020.

وقال بدر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ إن "مجموع أوامر القبض التي صدرت وتمَّ تنفيذها خلال العام الحالي بلغ (1788) أمر قبض، من بينها أوامر بحق وزير ونائب ووكيل وزير سابقين، إضافة إلى (10) أوامر صدرت بحق محافظين سابقين".

واضاف ان "تلك الأوامر شملت (19) مديراً عاماً، و (4) من أعضاء مجالس المحافظات"، لافتا إلى "صدور (1752) أمر قبض بحق متهمين دون ذلك".

وبشان عمليات الضبط، أكد بدر أن "مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات نفَّذت (229) عملية ضبط خلال المدة من (2/1/2020 ولغاية 31/7/2020) بلغت قيمة الأموال المضبوطة فيها (18,483,098,900) دينار"، موضحا أن "مديريَّتي تحقيق البصرة ونينوى كانتا الأكثر تنفيذاً لتلك العمليات التي أسفرت عن ضبط (195) متهماً".