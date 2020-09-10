الفتح: قرار اخراج القوات الاجنبية يدخل في صلب العملية السياسية في العراق

شدد عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، الخميس، بان اخراج القوات الاجنبية قرار سياسي لايمكن التراجع عنه.

وقال البلداوي في حديث صحفي ان “قرار اخراج القوات الاجنبية من البلاد هو قرار سيادي لايمكن التراجع عنه وهو من الثوابت الوطنية لافتا الى ان القانون يمثل الحفاط على هيبة الدولة وسيادتها ويدخل في صلب العملية السياسية”.

واضاف، ان “اخراج القوات الاجنبية من البلاد قرار كل العراقيين مؤكدا بان القرار جاء من خلال مجلس النواب الذي يمثل الشعب العراقي ولن نقبل بالتراجع عنه ابدا”.

وكان مجلس النواب اقر قبل اشهر قرار باخراج القوات الاجنبية من البلاد ومنها الامريكية نظرا لما اقترفته من جرائم وحشية كبيرة خاصة اغتيال قادة النصر قرب مطار بغداد.