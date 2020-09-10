الحشد الشعبي يطيح بأربعة إرهابيين شرق صلاح الدين

عثرت قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي، الخميس، على حاوية للمواد اللوجستية لداعش، كما اعتقلت أربعة إرهابيين شرق صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي عثرت، صباح اليوم، على حاوية للمواد اللوجستية لداعش شرق صلاح الدين”، مبينا أن “الحاوية تضم ٢ طن من الأرزاق والإسعافات الأولية لداعش وقد تمت مصادرتها”.

وأضاف البيان ان “القوة اعتقلت أربعة مطلوبين بتهمة الإرهاب في حاوي بسطاملي شرق صلاح الدين”.

وباشرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، صباح اليوم الخميس، بعملية دهم وتفتيش غرب قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين