الشرطة الاتحادية تعلن نتائج عمليتها الأمنية في كركوك

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الخميس، نتائج عمليتها الأمنية في كركوك.

وقالت القيادة في بيان، إن "لليوم الرابع على التوالي وضمن عمليات تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة نفذت قوة من لواء المهمات الخاصة والقطعات الملحقه به مهمة تفتيش القرى والوديان والاراضي الزراعية ضمن ناحية الرشاد بكركوك حيث أسفرت نتائج التفتيش من تطهير مساحة 50 كم مربع شملت (وادي كرحة) بمسافة 12 كم، وتفجير 1 عبوة ناسفة محلية الصنع تحت السيطرة وتدمير مضافتين للعصابات الإرهابية المهزومة".

وأضافت، أنها "ضبطت بندقية كلاشنكوف عدد1 بالإضافة الى تفتيش قرى عدد 6 وتدقيق هويات المواطنين المتواجدين ضمن قاطع عمليات كركوك".