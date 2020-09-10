الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت لزعيم عصابة للخطف في بغداد

قضت محكمة جنايات الرصافة، الخميس، بالإعدام على المدعو "ميثم العگيلي" عن جريمة خطف مقترنة باستخدام السلاح.

وبحسب بيان للقضاء (10 أيلول 2020)، فإن "المجرم المذكور يترأس عصابة مسلحة ارتكبت العديد من جرائم الخطف والسرقة بارتداء زي القوات الامنية الرسمية وباستخدام السيارات المصفحة وقد اعترف بالجرائم المرتكبة من قبله رفقة عدد من افراد عصابته".

يذكر أن القوات الامنية داهمت المزرعة التي يتخذها المدعو "ميثم العكيلي" وكراً لعملياته واطلقت سراح المخطوفين وعثرت على عدد من المبرزات الجرمية من الاسلحة والسيارات المصلحه" بحسب البيان.