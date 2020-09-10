البرلمان ينهي القراءة الأولى لقانونين بشأن الملاحة البحرية والري

أنهى مجلس النواب، الخميس، القراءة الأولى لقانونين بشأن الملاحة البحرية والري.

وقال مصدر صحفي إن مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المعدل لإتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام1988، كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1980.

وعقد مجلس النواب، الخميس، جلسته الرابعة من الفصـــل التشريعـــي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي