القضاء يعلن صدور حكم بالاعدام بحق متهم بجرائم خطف

أعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، صدور حكم بالإعدام بحق رئيس عصابة خطف وسرقة ترتدي زي القوات الامنية.

وقال اعلام المجلس في بيان إن “محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالإعدام على المجرم ميثم العگيلي عن جريمة خطف مقترنه باستخدام السلاح”، مبينة أن “المجرم المذكور يترأس عصابة مسلحة ارتكبت العديد من جرائم الخطف والسرقة بارتداء زي القوات الامنية الرسمية وباستخدام السيارات المصفحة”.

وأوضح البيان، أن “المجرم اعترف بالجرائم المرتكبة من قبله برفقة عدد من افراد عصابته”، مشيراً إلى أن “القوات الامنية داهمت المزرعة التي يتخذها المجرم المذكور وكراً لعملياته الاجرامية واطلقت سراح المخطوفين وعثرت على عدد من المبرزات الجرمية من الاسلحة والسيارات المصفحة”