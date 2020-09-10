نائب: بارزاني غير مهتم لسيادة ومصلحة العراق

اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي الخميس، زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني لتركيا بانها تمثل استخفاف وعدم اهتمام لمصلحة وسيادة العراق.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ان “تركيا خرقت السيادة العراقية والاعراف الدولية وعلى جميع الكتل السياسية والزعامات العراقية ان تقف بالضد من هذه الاعمال عبر طرد السفير التركي واقامة الدعاوى لدى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي”، لافتا الى ان “زيارة بارزاني لتركيا خلال الايام الماضية مستغربة وغير واضحة”.

واضاف ان “بارزاني عبر بعدم اهتمامه لمصلحة البلاد وسيادته عبر زيارته لتركيا”، مبينا ان “الحكومة المركزية تصرف مليارات الدولارات للاقليم ولكنه لم يستطيع حماية حدوده من الاعتداءات التركية”.

وحمل تحالف الفتح، في وقت سابق، حكومة اقليم كردستان مسؤولية الانتهاكات التركية على سيادة العراق، فيما بين ان صمت الاقليم غير مبرر.