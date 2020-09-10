نائبتان جديدتان تؤديان اليمين الدستورية

أدت النائبة وفاء حسين سلمان، الخميس، اليمين الدستورية خلفا للنائب السابق قاسم الاعرجي، فيما أدت النائبة اقبال عدنان بدلاً عن النائبة الراحلة غيداء كمبش.
وقال المصدر إن “النائبة وفاء حسين سلمان أدت خلال جلسة اليوم، اليمين الدستورية خلفا للنائب السابق قاسم الاعرجي الذي اصبح مستشارا للامن الوطني”.
وأضاف المصدر، أن “النائبة اقبال عدنان أدت اليمين بدلاً عن النائبة الراحلة غيداء كمبش التي توفيت متأثرة بالاصابة بفيروس كورونا”.
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