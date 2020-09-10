نائبة: خياران امام الكاظمي في أربيل.. الفرض او الانبطاح!

اعتبرت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الخميس , أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى أربيل بانها امتحان حقيقي للحكومته فاما الانبطاح للإقليم كسابقاتها من الحكومات او فرض سلطتها الاتحادية على الإقليم , مشيرة ان الزيارة ستحدد تقييمنا لمقبل لحكومة الكاظمي.

وقالت جودت في تصريح صحفي, ان ” الخلاقات بين الإقليم والمركز عميقة ومعقدة ولابد من اتخاذ خطوات جريئة وفاعلة من قبل الحكومة الاتحادية للي ذراع الإقليم واجباره الالتزام بالدستور ودفع ما بذمته من استحقاقات قانونية للمركز ” .

وأضافت ان “زيارة الكاظمي اليوم الى أربيل ستكون محط تقييم لحكومته , إضافة الى انها ستكون امتحان لها فاما تنجح في استرجاع حقوق المركز وهذا سيحسب لصالحها او انها ستكون كسابقاتها وتنبطح لارادة الإقليم وبالتالي سوف يكون لنا موقف مع الحكومة في حال إبقاء الوضع كما عليه ” .

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيصل اليوم الخميس الى أربيل للبحث حول الخلافات والمشاكل العالقة بين المركز والاقليم .