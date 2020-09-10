السفير الايراني: اطلب من الزوار العراقيين ان يزوروا نيابة عن الشعب الايراني

اعرب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ببغداد، عن اسفه لعدم تمكن الزوار الايرانيين من المشاركة في مراسم الاربعين هذا العام بسبب جائحة كورونا، داعيا الزوار العراقيين الى زيارة الامام الحسين (ع) نيابة عن الشعب الايراني.

وفي تغريدة نشرها باللغة العربية على صفحته في موقع تويتر، قال السفير ايرج مسجدي: من دواعي الاسف الشديد ان الزوار الايرانيين لا يمكنهم الحضور في زيارة الاربعين لهذه السنة بسبب جائحة كورونا، أطلب من جميع الزوار العراقيين بكل اخلاص ان يزوروا نيابة عن الشعب الايراني، أسأل الله سبحانه للجميع الصحة والعافية وانجلاء هذا الفايروس النحس.

وكان سفير الجمهورية السلامية الايرانية في بغداد، قد صرح في وقت سابق بان الحكومة العراقية غير مستعدة لدخول زوار الاربعين من خارج البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا وعواقبه المحتملة.