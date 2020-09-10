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نائب كردي: الكاظمي يجب ان يحسم 3 ملفات مهمة بزيارته لاربيل


اكد عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، الخميس، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اربيل يجب ان تحسم 3 ملفات مهمة،مشيراً الى انها تأتي بعد ضغوط نواب الكتل الكردية المعارضة لسياسة الاقليم في البرلمان.

وقال شمس الدين في بيان ان “الكاظمي بزيارته الى اربيل يجب ان يحسم ملفات النفط والمنافذ الحدودية،والاصرار على دخول الرقابة المالية الاتحادية الى الاقليم لتدقيق اعداد الموظفين  والايرادات الأخرى”.

وأضاف شمس الدين، أن “هذه الزيارة تأتي بعد المطالبات المستمرة من قبل النواب الكرد المعارضين لسياسة الاقليم في مجلس النواب،لاهمية ذلك في التحرك على الفساد المستشري هناك،واتخاذ اجراءات شبيهه باللتي تتخذ في السلطة الاتحادية ضد المفسدين”. 

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نائب كردي: الكاظمي يجب ان يحسم 3 ملفات مهمة بزيارته لاربيل
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