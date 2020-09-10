النجف الاشرف تشكل لجنتين بشأن نقل جثامين ضحايا كورونا

اكدت دائرة صحة النجف الاشرف، الخميس، ان خلية الازمة في المحافظة شكلت لجنتين لتطبيق قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية رقم 93 لسنة 2020 الخاص بنقل جثامين ضحايا فيروس كورونا.

وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح صحفي ان “خلية الازمة وخلال اجتماعها قررت تشكيل لجنة في مديرية بلدية النجف لغرض تزويد ذوي المتوفي بكتاب الى ادراة المقبرة الخاصة بكورونا ليتم نقل الجثامين وفق قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية الخاص بنقل جثامين ضحايا فيروس كورونا من المقبرة الخاصة بهم الى مقبرة وادي السلام او المقابر الخاصة”.

واضاف الحميداوي ان “الخلية شكلت لجنة اخرى في دائرة الصحة وعضوية الطب العدلي والبلدية والامن الوطني وفرقة الامام علي القتالية لتتولى المتابعة والتنسيق مع اللجنة الاولى لتنفيذ اجراءات نقل الجثامين والتأكيد على ان يتحمل ذوي المتوفي المسؤولية الشرعية جراء عملية النقل”.