الحشد يفجر أربعة أنفاق لداعش أحدهم كان يستخدمه سجنا للمدنيين شرق صلاح الدين

فجرت مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 52 بالحشد الشعبي، الخميس، أربعة أنفاق لداعش الارهابي أحدهم كان يستخدمه سجنا للمدنيين شرق صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 52 بالحشد الشعبي فجرت تحت السيطرة أربعة انفاق أحدهم كان يستخدمه سجنا للمدنيين شرق صلاح الدين”.

وباشرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، صباح اليوم الخميس، بعملية دهم وتفتيش غرب قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.