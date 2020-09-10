الحشد الشعبي: وصلنا الى أهداف داعشية مهمة شرق صلاح الدين

أكد آمر اللواء 52 بالحشد الشعبي احمد جاسم آمرلي، الخميس، أن العمليات التي تنفذ شرق صلاح الدين من قبل الحشد الشعبي والقوات الأمنية وصلت الى أهداف”داعشية” مهمة.

وقال الآمرلي في بيان إن “العمليات التي تنفذ وفقا لمعلومات استخباراتية شرق صلاح الدين من قبل الحشد الشعبي والقوات الأمنية أوصلتنا الى أهداف داعشية مهمة تمثلت بمضافات تضم متفجرات ومواد لوجستية لداعش”.

وأضاف الآمرلي أن”قواتنا تتعقب عناصر داعش التي لاذت بالفرار فور وصولنا لمضافاتهم”.

وباشرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، صباح اليوم الخميس، بعملية دهم وتفتيش غرب قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.