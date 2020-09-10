السيد عادل عبد المهدي ينفي تشكيله قائمة انتخابية للمشاركة في الانتخابات القادمة

نفى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الخميس، علمه او علاقته بما يتم تداوله في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اعداد قائمة انتخابية تحت اسم (عراقيون للابد) او غيرها.

وقال عبد المهدي في بيان لمكتبه ، إنه “لا علم او علاقة له بما يتم تداوله في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اعداد قائمة انتخابية تحت اسم (عراقيون للابد) او غيرها، ويشكر كل من اتصل او كتب مستفسرا او متعاطفا”.

وأضاف ان “الاوضاع في البلاد معقدة وتتطلب الابتعاد عن الشائعات الكاذبة وتأكيد الصدقية وروح المسؤولية والتهدئة والتعاون ودعم السلم الاهلي وتهيئة الاجواء لانتخابات نزيهة وحرة والتعاون على الاصلاحات، ووضع الخطط وتطبيق القرارات والسياسات الاصولية الدستورية لما فيه خير الناس والبلاد، ودعم الدولة بسلطاتها المختلفة بما فيها الحكومة المنوط بها جميعا رعاية وحماية الشعب دون تمييز او تفرقة، والذي هو الرقيب النهائي بعد الله سبحانه وتعالى. وهو ما اقتضى التنويه”.