“طرف ثالث بالساحة”.. ناشط يكشف عن اجتماع في أربيل لإعادة سيناريو “تشرين 2019”

كشف الناشط والإعلامي حسين الشلخ، الخميس، عن اجتماع عقد ليلة امس في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق من اجل إعادة سيناريو تشرين 2019، متهما المنظمات المشبوهة بالتسبب في زيادة اعداد الضحايا.

وقال الشلخ في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بسبب اجتماعات اربيل والمنظمات المشبوهة هناك أزداد عدد شهداء تشرين”، مبينا أنه “لدينا طرف ثالث داخل الساحة وواجبه دفع الشباب الى المحرقة”.

وأضاف، أنه “كان بامكاننا تقليص عدد الشهداء الى 100 شهيد!! ولكن بسبب ماكنة الخونة والمدسوسين اصبح العدد 700 شهيد”، كاشفا بأن “هناك من اجتمع في اربيل ليلة امس لاجل اعادة سيناريو تشرين 2019”.

وختم الشلخ منشوره بالقول: “كونوا اكثر وعي واقطعوا الطريق على الخونة”. انتهى/25