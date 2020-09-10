الحشد يُطلق عملية أمنية على الحدود العراقية السورية

انطلقت قيادة عمليات الانبار للحشد، الخميس، بعملية امنية غرب محافظة الانبار باتجاه الحدود العراقية السورية لمعالجة اهداف استخبارية مرسومة.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان "بعون الله تم انطلاق قواتنا الوية القاطع (18-19-13-17) مع المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي لمعالجة عدد من الاهداف الحيوية وفق معلومات استخبارية ان تلك المناطق تشهد تحركات لعناصر داعش"الارهابي

واضاف مصلح "وفق المعطيات الامنية فأن عدد من المناطق في صحراء الانبار الغربية تحتوي على خلايا نائمة وبدورنا كثفنا العمليات الامنية والاستطلاعات العسكرية لمنع وانهاء تلك الخلايا الارهابية".