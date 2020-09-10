ادوية سامراء تعلن استعدادها لانتاج أي وجبة تحتاجها الصحة من اللقاح الروسي

أعلن مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء عبد الحميد السالم، أن شركته ستكون جاهزة لإنتاج أي وجبة تحتاجها وزارة الصحة من العلاج الروسي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السالم قوله، "اللقاح صناعة تخصصية تتعلق بدول معينة بالعالم وبشركات خاصة، والعراق دائما يستوردها من الخارج، وموضوع تصنيع اللقاح موضوع معقد".

وأضاف، أن "الشركة أنتجت وجبة بحثية من الدواء الروسي، وآلان بصدد إخضاعها للدراسات، ومن المتوقع أنه ننتظر جواب وزارة الصحة على الكميات التي يحتاجونها، بعد ذلك نشرع بصناعة الأدوية خلال شهر أو أكثر بقليل، وسنكون جاهزين لإنتاج أي وجبة تحتاجها الوزارة".

وأشار السالم، إلى "الاستمرار بإنتاج دواء (ازيثرومايسين) الذي يستخدم في البروتوكول لعلاج مرضى كورونا، فضلا عن إنتاج فيتامين C، وسوف ننتج فيتامين Zn الذي يستخدم بالعلاج، فضلا عن إنتاج الكحول والسبتول المستخدم في التعقيم، إضافة إلى إنتاج الأوكسجين الطبي السائل في مصنع بغداد للغازات الطبية".