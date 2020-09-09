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النائب عن بدر عدي الشعلان : وضع حقل المذهب باستمارات القبول إهانة للمؤسسة العسكرية


اعتبر النائب عن كتلة بدر البرلمانية عدي شعلان ابو الجون، الاربعاء، أن وضع حقل المذهب في استمارات المقبولين في الكلية العسكرية إهانة الى المؤسسة العسكرية، داعياً الى تشكيل مجلس تحقيق فوري واستدعاء وزير الدفاع والمسؤولين عن القبولات.

وقال الشعلان في حديث صحفي، إن "الدين والمذهب والعشيرة هي عقيدة واجبة الاحترام من الجميع في كل بقاع الأرض وهي جزء لا يتجزأ من تكويننا المجتمعي ونفتخر به وندافع عنه، لكنها لم ولن تكون جزءاً من حقول القبول في استمارات التعيين بالمؤسسات الحكومية عموما والعسكرية خصوصا، على اعتبار ان هذه الخطوة ستكون اعترافا رسميا بالانشقاق والتشظي الجماهيري وستجعل الولاءات تكون للعقيدة الدينية قبل الوطن والمؤسسة".

وأضاف ابو الجون، أن "ما قامت به الكلية العسكرية من وضع حقل المذهب في الاستمارات هو اهانة للمؤسسة العسكرية اولا، لان الجيش العراق كان وما زال وسيبقى سور الوطن والمدافع عن الشعب العراقي بكل الوانه دون تمييز من الشمال للجنوب وهوية العراق هي الرداء الرسمي لهم والذي يتشرف الجميع به"،

لافتا الى ان "ما حصل ينبغي ان لا يمر مرور الكرام لأنها بدعة سيئة ومن تبناها لايريد الخير للعراق ولا للاصلاح ويسعى لتمزيق المجتمع وجعل المسميات الطائفية هي الأبرز بالمؤسسة العسكرية".

وتابع أنه "في الوقت الذي وضعنا عشرات علامات الاستفهام على آلية توزيع المقبولين على المحافظات، فإننا وجدنا ان وضع حقل المذهب هو أخطر من التمايز الذي حصل في القبولات، بالتالي فأن هذا الخرق الدستوري والقانوني والمجتمعي ينبغي ان يتم محاسبة المسؤولين عنه"،

داعياً لجنة الامن والدفاع النيابية الى "فتح تحقيق فوري واستدعاء وزير الدفاع والمسؤولين عن القبولات في الكلية العسكرية لمعرفة خفايا ما حصل ومن المسؤول عنه". 

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